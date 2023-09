La manette Xbox à 47€ + comment la connecter sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Une bien meilleure ergonomie pour redécouvrir les jeux

, ce qui permet alors de profiter d'une bien meilleure ergonomie que le tactile et de redécouvrir avec bonheur certains titres. Avec l'arrivée de titres comme Resident Evil Village , Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, ou encore Assassin's Creed Mirage sur nos plateformes de prédilection, s'équiper d'une manette permettra de s'y adonner dans les meilleurs conditions.. De plus, appuyer deux fois sur le bouton partage de la manette lancera l'enregistrement en vidéo de ce qu'il se passe à l'écran. Grâce au port USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro , il sera également envisageable de connecter en USB-C cette manette afin de les recharger ou de jouer lorsque les piles ont jeté l'éponge.pour voir apparaître la manette. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois.