Resident Evil Village sera disponible à temps pour Halloween sur iPhone et iPad

Apple avait annoncé une sortie avant la fin de l'année pour Resident Evil Village sur iPhone et iPad, mais, soit pile à l'heure pour les petites frayeurs d'Halloween (le 31 octobre).Pour s'adonner à Resident Evil Village sur iPhone,Du côté des iPad, le jeu nécessitera une machine dotée d'une puce Apple Silicon M1 ou M2. Reste à savoir si Resident Evil Village sera bien disponible sur l'App Store français, et ne connaitra pas le sort de la version Mac, proposée en octobre 2022 avant d'être retirée pour une sombre histoire administrative en janvier 2023 (le jeu n'est toujours pas de retour sur le Mac App Store en France, alors que les versions achetées sur les autres plateformes ne sont pas compatibles avec nos machines).Le remake de Resident Evil 4 sera également disponible sur Mac, iPhone et iPad avant la fin de l'année. Le titre est d'ailleurs déjà en précommande sur l'App Store avec une date de sortie indiquée au 31 décembre 2023 (cette dernière sera certainement ajustée par la suite).(soit uniquement les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max),et demanderont de passer par des achats intégrés pour débloquer l'intégralité des aventures et les différents DLC.