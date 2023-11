Resident Evil 4 Remake débarquera le 20 décembre sur Mac, iPhone et iPad (joie)

Morir es vivir !

Resident Evil 4 Remake sur Mac, iPhone et iPad le 20 décembre

Si vous l'avez parcouru sur Gamecube à sa sortie en 2005, ou plus tard sur une autre plateforme, vous savez que Resident Evil 4 est un titre qui marque un joueur à vie.(l'original était bien rigide et dégouterait vite les joueurs modernes, mais nous ne le savions pas à l'époqueque ce soit pour la découvrir sous un nouvel angle, ou pour la toute première fois (chanceux).Capcom change son fusil d'épaule dans la manière de distribuer ce jeu par rapport à Resident Evil Village en proposant une application universelle. Ainsi,. Cerise sur le gâteau, le titre permettra de synchroniser vos sauvegardes entre tous vos appareils.. Il nécessitera un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max , un iPad avec une puce M1 ou M2, pou un Mac Apple Silicon, ainsi que 19,3 Go d'espace de stockage libre.(même si l'on peut espérer une remise au lancement, comme pour Resident Evil Village) et le pack de DLC s'échangera contre 19,99 euros.