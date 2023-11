Netflix va adapter Hades sur l'iPhone !

Hades

Apparemment, il n'y a pas de plans prévu du côté d'Android. Annoncé lors de la semaine Geeked de Netflix, Hades sera l'un des nombreux jeux indépendants qui sortiront l'année prochaine. A priori, on devrait aussi avoir droit à Braid : Anniversary Edition, Katana Zero et Death's Doo.Le jeu, développé par Supergiant Games, sera gratuit pour les abonnés de la plateforme disposant d'un appareil compatible. Pour rappel,que les abonnés peuvent télécharger sans frais supplémentaires (hormis celui de leur formule).