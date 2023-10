100€ de réduction sur ce mini projecteur certifié Netflix !

Le projecteur 1080p Emotn N1 à 299€

Certification Netflix et Dolby Audio

Ce modèle compact Emotn N1 permettra de projet une image d'une diagonale atteignantet un rapport de projection de 1,25:1.Ce modèle se distingue en offrant, permettant de ne pas avoir à placer parfaitement l'appareil en face de la surface de projection et par. Notons que ce n'est pas le cas de tous les modèles du marché. Il faut souvent installer l'App à la main par un biais détourné et cette astuce implique une image de moins bonne qualité.L'Emotn N1 est livré avec son alimentation (il n'y a pas de batterie intégrée) et disposeet d'un petit pied permettant d'orienter le projecteur vers le haut sur 12°. La promotion permet d'économiser 100 euros sur ce modèle en cochant le coupon, ce qui fait passer le tarif à 299 euros, un prix plus que raisonnable pour ces caractéristiques.