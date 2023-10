Netflix augmente encore ses prix... Jusqu'à 20 euros par mois !

Une hausse dans trois pays

Quels abonnements sont concernés ?

Essentiel

Premium

Standard avec pub

Standard

Comme il est désormais de coutume à l'occasion de la, les plateformes de streaming glissent des modifications dans leurs grilles tarifaires. C'est un exercice que Netflix a déjà réalisé à plusieurs reprises depuis mars 2022 et l'annonce de sa perte historique d'abonnés.(pour une fois, on aurait bien aimé ne pas faire partie de la première vague). Notons que la précédente hausse date de fin 2021 et quecomme le montre le graphique ci-dessous. Mais cela ne suffirait pas à compenser l'inflation, ou encore les nouveaux accords avec Hollywood après la grève de cet été.Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé. Pour rappel, il permet de regarder et de télécharger des contenus sur un seul appareil (smartphone, ordinateur, TV) à la fois.. Il propose les mêmes fonctions que l'essentiel mais étendues à quatre appareils, avec l'Ultra HD 4K.et restent respectivement à 5,99 euros et 13,49 euros par mois.