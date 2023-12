Jouer au dernier Call of Duty sur Mac, iPhone et iPad ? C'est possible !

Call of Duty débarque sur GeForce Now

Pas besoin d'un appareil puissant !

Une des conditions pour que le rachat d'Activision/Blizzard par Microsoft soit entériné était que le catalogue des jeux Activision/Blizzard soit accessible sur les plateformes de streaming. Grâce au partenariat de 10 ans signés entre Nvidia et Microsoft,En sus de certains jeux du Game Pass . Nvidia ajoute que d'autres titres plus anciens de la franchise Call of Duty devraient également bientôt être disponibles sur le service.GeForce Now est une solution qui peut s'avérer fort intéressante pour(alors que Valve annonce l'arrêt du support de Steam sur macOS Mojave est High Sierra ),(ce qui peut permettre d'économiser sur ce point au moment du choix du processeurs si vous compter jouer uniquement via le cloud gaming et que la puissance GPU importe peu pour vos autres usages).Pour rappel,, basées sur l'architecture Ada Lovelace gravée en 4 nm par TSMC. Pour 19,99 euros par mois, les utilisateurs disposent donc d'une puissance de calcul en hausse, équivalente selon la firme à la RTX 4080 dotée d'une puce AD103-300 avec 9 728 cœurs CUDA et de 16 Go de GDDR6X avec une bande passante atteignant 720 Go/s., la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique), de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique. La fréquence de rafraîchissement pourra également atteindre 240 Hz -contre 120 Hz auparavant.