Xbox Cloud Gaming : des jeux gratuits contre des publicités, ça vous tente ?

Xbox Cloud Gaming : des jeux gratuits contre des publicités ?

Je vois les choses comme ceci : nous avons le service de streaming de jeux xCloud, et vous pouvez donc vous abonner au Game Pass Ultimate et diffuser des centaines de jeux sur n'importe quel appareil doté de l'accès à un navigateur. Pour des modèles comme l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, peut-être des endroits qui ne sont pas axés sur l'achat de consoles, nous pourrions proposer : « hé, voulez-vous regarder 30 secondes d'une publicité, puis obtenir deux heures de jeu en streaming ?

Comment jouer via le Xbox Cloud Gaming sur Mac, iPhone et iPad ?

Actuellement, il est déjà possible de profiter gratuitement du service de cloud gaming de Microsoft, mais seulement pour s'adonner à Fortnite. Toutefois,. C'est en tout cas ce qu'a évoqué le CFO de Microsoft Gaming, Tim Stuart, lors d'une interview au Wells Fargo TMT Summit selon nos confrères de TweakTown Si Tim Stuart évoque clairement les marchés où les smartphones sont nettement plus nombreux que les consoles ou les ordinateurs,Cela permettrait à Microsoft de démontrer les capacités de son service, et ainsi de tenter de convaincre certains joueurs conquis par l'expérience de prendre un abonnement afin de profiter de l'intégralité du catalogue. Actuellement, il suffit d'un compte Microsoft pour jouer gratuitement à Fortnite , mais il faut être abonné au Game Pass Ultimate pour tous les autres jeux du service.Pour rappel,est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad.Une fois inscrit à la formule Game Pass Ultimate à 14,99 euros par mois (en ce moment, une offre permet d'en profiter pendant 14 jours pour 1 euro), il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth (par exemple les modèles Xbox ou PlayStation, certains titres prennent en charge le combo clavier/souris), et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,