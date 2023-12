Le Xbox Cloud Gaming débarque sur les casques Meta Quest !

Le Xbox Cloud Gaming sur les Meta Quest en bêta

D'autres apps Microsoft en approche

Chez Xbox, nous cherchons toujours à rendre les jeux accessibles à davantage de personnes sur davantage d’appareils. À partir d'aujourd'hui, Xbox Cloud Gaming (bêta) est désormais disponible sur Meta Quest. Vous pouvez jouer à des centaines de jeux avec un casque Meta Quest 2, 3 ou Pro, la dernière mise à jour du logiciel Quest, un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, une manette prise en charge. , et une connexion Internet haut débit.

Si vous disposez d'un abonnement Game Pass Ultimate, d'une manette Bluetooth et d'un Meta Quest 2, 3 ou Pro,. Une fois connecté à votre compte Microsoft, il sera possible de jouer à l'ensemble des jeux du Game Pass sur un écran virtuel afficher au sein des Quest compatibles.afin de jouer à l'ensemble des titres du catalogue, dont Starfield, Forza Motorsport, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush, A Plague Tale : Requiem, Cities Skyline II, Deathloop, Halo Infinite et bien d'autres. Evidemment,et la définition des jeux sera limitée par celle des casques.afin de porter plusieurs services du premier sur les casques du second, comme Teams qui débarquera en VR dès le mois prochain. Selon le communiqué officiel de Microsoft :