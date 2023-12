Les fleurs prodiges débarquent sur Super Mario Run

Des fleurs prodiges dans Super Mario Run

Vivez une expérience prodigieuse et récupérez des tampons !



Dans les défis Toad, remplissez votre jauge en effectuant certaines actions, par exemple en écrasant des ennemis ou en sautant. Une fois la jauge pleine, une fleur prodige apparaît et toutes les pièces se transforment en Goombas d'or !



Mais ne vous en faites pas. Il vous suffit de toucher les Goombas d'or pour les battre, et vous gagnez un tampon chaque fois que vous en éliminez 50.



Récupérez 20 tampons et vous aurez accès à des récompenses telles qu'une statue de Goomba d'or, une statue géante de Goomba d'or ou des bâtiments dans Super Mario Run, alors battez autant de Goombas d'or que possible et essayez de remplir votre carte à tampons !



Note : des fleurs prodiges apparaissent également en mode Courses amicales dans les mêmes conditions

Here we goooooo (jusqu'au 15 mars 2024)

