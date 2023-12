Les manettes Xbox Elite Series 2 à leur prix le plus bas !

Manettes Xbox Elite Series 2

Dès 95€

Vous avez reçu un petit pécule pour les fêtes et vous voulez investir dans une manette haut de gamme ? Microsoft propose au catalogue deux manettes en versions Elite Series, mais le tarif est salé. Si vous désirez tout de même vous faire plaisir et vous en procurer une, c'est peut-être le moment de craquer grâce à d'intéressantes promotions.La manette Xbox Elite Series 2 Core etet les possibilités de personnalisation (dont la tension des sticks réglables). Attention toutefois, cette version Core doit son tarif réduit au fait qu'elle n'est livrée qu'avec le câbles de charge et l'outil pour régler la tension des sticks. Pour profiter de l'étui de transport, de la station de charge, et du kit de différents sticks, palettes et croix directionnelle, il faudra toujours s'offrir le modèle Elite Series 2.. Pour appairer les manettes Xbox Series, il faudra presser au préalable le bouton de synchronisation (à côté du port USB-C) pendant quelques secondes. Ce même bouton permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois.