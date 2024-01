Ce prodige de 13 ans est le premier humain à vaincre Tetris !

A 13 ans, il parvient à vaincre Tetris

finir

hypertapping

rolling

Le premier humain à faire planter Tetris

. La plus commune consiste à bloquer le score au maximum, soit 999 999 points, atteindre ou dépasser (pour les surhommes utilisant la technique de l'consistant à activer la croix plus de 10 fois par secondes, ou lequi active la commande entre 20 et 30 fois par seconde en tapotant le dos de la manette) le niveau 29 où la vitesse de chute des tetrominos (les briques de différentes formes qu'il faut empiler) atteint son maximum, ou encoreDes programmes d'apprentissage automatique entrainés spécifiquement pour cet usage avaient déjà réussi à faire planter le jeu, mais, plus de 34 ans après la sortie du jeu. La vidéo est impressionnante, démontrant le talent du joueur qui, après 38 minutes d'une partie intense, parvient à former plus de 1 500 lignes et à faire planter le jeu qui se fige et laisse entendre une ultime note jouée en continu. Chapeau Blue Scuti !