Plants vs Zombies 3 saura-t-il éviter les excès du freemium ?

Plants vs Zombies 3 en approche

Un gameplay efficace, gâché par le modèle économique

gratuit

Revenons quelques années en arrière pour mieux planter (^^) le décor. En 2009, le studio PopCap Games lançait en achat unique le premier opus de Plants vs Zombies sur PC/Mac, puis sur davantage de plateformes, dont les iPhone, iPad, Android, Nintendo DS, PlayStation 3 et Xbox 360, grâce au bon accueil des critiques et des joueurs., un opus rempli à craquer de publicités et d'achats intégrés,(une horreur).Personnellement, je m'étais offert la version HD sur iPad pour 5,99 euros, ce qui m'avait permis d'en profiter dans les meilleurs conditions., demandant au joueur de planter des tournesols générant des soleils, qui servent alors de monnaie d'échange permettant de mettre en place des plantes et obstacles aux capacités variées afin de défendre votre jardin, et d'empêcher des hordes de zombies de venir déguster la cervelle du maitre des lieux. Evidemment, le modèle freemium est venu rendre tout cela imbuvable grâce aux publicités et packs à acheter pour progresser dans votre partie.Après avoir annoncé l'arrivée du troisième opus il y a déjà 5 ans, Electronic Arts lance un accès anticipé pour Plants vs Zombies 3 : Welcome to Zomburbia sur Android, et uniquement au Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Philippines et Irlande pour le moment. EA promet un retour au source du côté du gameplay, mais maintient ce satané modèle économique avec un jeuau téléchargement qui s'accompagne des immanquables achats in-App et publicités.