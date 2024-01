Le Vision Pro devra-t-il se contenter de petits jeux pour smartphone ?

De la 2D à la 3D

Lors de sa sortie, Fruit Ninja a en quelque sorte donné une nouvelle vie à l'écran tactile, et je pense que nous avons le potentiel de faire quelque chose de très spécial ici.



Nous débordions d’idées : et si les joueurs pouvaient presser le jus d’une orange ? Et s’ils pouvaient déchirer une pastèque et recouvrir la table et les murs de jus ? Nous voulions vraiment jouer avec l’environnement. C'est là que nous avons créé le menu flottant. Nous voulions une manière conviviale et accueillante d'amener les gens dans l'espace immersif.



Nous nous sommes dit OK, vous avez quelques mètres carrés devant vous. A quoi ressemblera l’espace de jeu ? Que se passe-t-il s’il y a une chaise ou une table sur le chemin ? Comment pouvons-nous établir différents scénarios pour les personnes dans leur bureau, leur salon ou leur cuisine ?

L'utilisateur aux mains d'argent (et aux poches d'or)

Nous avons toujours su que les mains seraient au centre de l'expérience. Nous voulions que les joueurs soient capables de saisir des objets et de les faire tomber. Et nous pouvons adapter la trajectoire du fruit pour garantir une expérience de coupe confortable - nous utilisons en fait la position de l'appareil dans l'espace pour nous assurer que nous ne jetons pas de fruits au-dessus de votre tête ou trop bas.

Sur son portail dédié aux développeurs, Apple a publié une interview de Samantha Turner, programmeuse principale en charge du gameplay de Fruit Ninja pour Vision Pro au sein d'Halfbrick Studios. Si le jeu demandant de trancher des fruits d'un geste rageur a amusé de nombreux utilisateurs sur smartphone et tablette,On ne change toutefois pas une formule qui gagne et le joueur devra toujours trancher des fruits, cette fois projetés via des canons, maisafin qu'elles explosent au loin. Il sera également possible de lancer des shurikens en mimant le geste (en frottant les paumes des mains l'une sur l'autre) tel un ninja virtuel (cela rappelle un peu les débuts de la Wii).Il ne faut pas sous-estimer les expériences simples, certains jeux cultes sur smartphone sont extrêmement simples et pourtant ultra addictifs,. De ce point de vu, il est difficile de savoir ce qu'offrira vraiment le Vision Pro.La concurrence offre des titres vraiment bluffants, que ce soit Superhot (mon chouchou), Half-Life : Alyx (vraiment extra), plusieurs opus de Resident Evil, Gran Turismo sur le PSVR 2, et bien d'autres,(la faute à un parc installé assez réduits, ne poussant pas les éditeurs à investir des fortunes). Reste donc à savoir si certains studios s'empareront du Vision Pro afin de proposer des expériences incroyables et innovantes, ou, mais disposant de contrôleurs dédiés, ou pire, de jeux pensés pour les smartphones.