Un boitier de capture HDMI 2.1 et USB-C compatible Mac et iPad chez Elgato

Boitier de capture Elgato 4K X

Il y a plus de 10 ans, nous avons révolutionné le processus de capture et de partage de contenu pour les créateurs du monde entier. Nous sommes heureux aujourd’hui de continuer à repousser les limites pour les créateurs avec le lancement de la 4K X et la 4K Pro. Ces produits qui combinent la connectivité HDMI 2.1, un mode HDR10 intense et un passthrough VRR flexible allant jusqu’à 8K60 (pour la première fois dans une carte de capture de jeu) permettront aux utilisateurs de fournir un niveau encore plus haut de contenu.

Compatible Mac et iPad

Après le boitier de capture HD60 X, Elgato va encore plus loin aujourd'hui avec le nouveau 4K X, toujours en USB-C.. L'Elgato 4K X dispose ainsi de deux ports HDMI (entrée et sortie) à l'arrière afin de pouvoir profiter d'un environnement sans câble en façade pendant la diffusion (le port en mini jack 3,5 mm reste disponible en façade) et capable d'afficher en pass-through avec une latence réduite e(la carte PCIe 4K Pro qui accompagne le boitier monte en 8K60 mais n'est compatible qu'avec Windows)), tout en gérant le VRR (Variable Refresh Rate ou taux de rafraîchissement variable), le HDR10 et en permettantSelon Julian Fest, SVP et DG d’Elgato :Le boitier 4K X d'Elgato fonctionne avec les principales applications de diffusion, dont OBS Studio, Twitch Studio, Streamlabs Desktop, vMix et bien d'autres, et est. Le boitier estSi vous avez besoin d'un boiter de capture USB mais que vous pouvez vous contenter du 2160p60 HDR en pass-through et d' enregistrements jusqu'en 4K à 30 images par seconde,