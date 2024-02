Bientôt la fin des consoles Xbox de Microsoft ?

Un changement de stratégie pour les Xbox de Microsoft

La fin des Xbox ?

Les Xbox vont-elles rejoindre la belle Dreamcast ?

Pour bien comprendre, il faut revenir sur des rumeurs insistantes depuis 24 heures provenant de leakers sérieux ayant un bon taux de prédictions avérées,C'est la panique chez les aficionados de la marque puisqu'il s'agirait de titres majeurs, comme Starfield, Gears of War, le prochain Indiana Jones, ou encore, dans une moindre mesure, Sea of Thieves.Il est assez facile de comprendre la peur des fans, puisque si les titres exclusifs majeurs de Xbox se retrouvent sur les autres plateformes, il n'y aura que peu d'intérêt à s'offrir une Xbox plutôt qu'une PlayStation. Évidemment, du point de vue de Microsoft, cela pourrait être intéressant. En effet, la firme a bien du mal à vendre autant de consoles que ses concurrents, particulièrement sur certains marchés, comme le Japon, où les Xbox se font plus que rares.(plutôt qu'un éditeur/constructeur)(un axe très important pour la division Xbox)Après un silence de plomb de la part de Microsoft, Phil Spencer a réagit en annonçant un événement axé sur le business la semaine prochaine. En ne niant pas les rumeurs,, certains imaginant que Microsoft envisage de se concentrer sur l'édition, et d'abandonner tout simplement son rôle de constructeur de consoles.Cela pourrait rappeler un autre bouleversement du monde du jeu vidéo, lors de l'arrêt des consoles de Sega après la Dreamcast (qui m'avait valu, par la petite histoire, une voiture à la fourrière le jour de sa sortie)., ce qui simplifierait peut-être l'arrivée de ses services sur les consoles de Sony (Microsoft pouvant mettre dans la balance son énorme catalogue, notamment après le rachat d'Activision/Blizzard, dont la poule aux œufs d'or Call of Duty).Si le chagrin des fans serait alors immense (penser à la fin des consoles Sega fait encore naître une petite larme au coin de mon œil),En effet, la concurrence entre Sony et Microsoft a poussé ces deux acteurs à donner le meilleur, que ce soit pour les caractéristiques techniques (Nintendo ne rentre pas dans cette petite gueguerre, et n'en a pas besoin), mais également pour le prix du matériel. Ainsi, si Sony doit faire cavalier seul sur le marché des consoles de salon. Reste à savoir ce que nous racontera Phil Spencer la semaine prochaine. Les fans des consoles Xbox retiennent leur souffle !