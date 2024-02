L'IA pourrait réunir les joueurs du monde entier !

La traduction en temps réel dans les jeux

L'exemple de Roblox

Les algorithmes d'intelligence artificielle permettent de proposer une traduction en temps réel performante et plutôt fiable. Cette fonctionnalité est très intéressante, et les grands acteurs de la technologie l'ont bien compris en l'intégrant au sein de différents appareils. Cette même technologie pourrait également avoir un intérêt certain dans les jeux vidéos,. S'il est tout à fait envisageable de maitriser plusieurs langues, il reste très compliqué de les comprendre et de les parler toutes. Un outil de traduction en temps réel pourrait donc simplifier les échanges entre tous les joueurs.Roblox est un bon exemple avec ses 70 millions d'utilisateurs quotidien venant de toutes les contrées.. Non seulement l'algorithme est performant, mais les développeurs ont mis au point leur propre grand modèle de langage, permettant d'intégrer les termes d'argot propres au jeu (Oof, BrickBattle,Obbie, Blox, etc), et ce dans différentes langues.L'ajout d'une traduction performante en temps réel prenant en compte les spécificités du jeu dans laquelle elle est intégrée, permettant de ne pas segmenter les communautés via des serveurs dédiés pour chaque langage.