Pas de Nintendo Switch 2 avant début 2025 ?

Alors que beaucoup d'aficionados du géant de Kyoto, dont votre serviteur, espéraient voir débarquer la prochaine génération de console signée Nintendo cette année, voilà que plusieurs rumeurs viennent doucher ces espoirs. En effet, selon des sources provenant d'éditeurs s'étant confiés auprès de VGC et Eurogamer S'il paraitrait étrange que la firme manque les fêtes de fin d'année,(qui a dit Mario Kart 9 ?),(dont Princess Peach : Showtime prévu pour le 22 mars, Luigi's Maison 2 HD pour l'été 2024, ou encore Paper Mario : la Porte du Millénaire).Si Nintendo a réussi son coup avec la Switch,. Le géant de Kyoto nous a habitué à prendre son temps, mais ne devra tout de même pas décevoir les joueurs avec sa future console s'il souhaite continuer sur cette lancée. Alors que les rumeurs évoquaient une Switch 4K, Nintendo s'est contenté de proposer une Switch OLED qui ne se différenciait finalement pas de sa devancière, à part pour l'écran.Nintendo prépare bien évidemment la relève en coulisses. En effet,à quelques développeurs et studios triés sur le volet.Parmi les démonstration. Pour rappel, ce jeu était d'abord sorti sur la Wii U, tout comme Mario Kart 8, avant de réellement prendre son envol sur la Switch. Evidemment, la prochaine console devrait être nettement plus puissante, ce qui ne sera pas un mal tant on peut voir l'actuelle tirer la langue sur certains titres, et peut-être proposer de la 4K une fois connectée sur les téléviseurs.La prochaine console de Nintendoafin de pouvoir proposer un tarif le plus accessible possible. Nintendo est un cas à part dans l'industrie vidéoludique, avec un important catalogue de licences à succès, et avec une capacité certaine à mettre en avant le gameplay plutôt que les performances techniques. Le succès de la Switch a été telet permettrait aux amateurs de Big N d'être moins réticents au moment de passer à la caisse, en 2025.