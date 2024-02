Quelles sont les 4 exclus Xbox qui arrivent sur Switch et PlayStation ?

4 exclus Xbox qui n'en sont plus

Un galop d'essai

chaque écran soit une Xbox

Après sa prise de parole la semaine dernière clarifiant la situation , la firme a finalement communiqué à nouveau officiellement aujourd'hui enmais également les dates de sorties de ces 4 jeux.Il sera donc, le jeu d'enquête historique d'Obsidian ses déroulant au XVIe siècle en Allemagne,Il faudra ensuite, l'excellent jeu d'action basé sur le rythme de Bethesda qui devrait ravir les amateurs du genre sur PlayStation 5.le titre d'Obsidian qui permet de voir le monde au format XXL en ramenant les joueurs à la taille d'une fourmiEnfin,(le tout premier jeu sur PlayStation du studio Rare, d'abord lié à Nintendo, puis à Microsoft)avec la possibilité de profiter du cross-play entre toutes les plateformes où le jeu qui a séduit 35 millions d'apprentis pirates est disponible.Il s'agit très certainement pour Microsoft d'un galop d'essai,Satya Nadella, le dirigeant de Microsoft, s''est exprimé à plusieurs reprises en indiquant qu'il n'aimait pas le concept même d'exclusivité. Il se pourrait bien que Microsoft devienne à l'avenir un éditeur tiers proposant ses grands jeux dans un premier temps sur ses machines, sur le Game Pass (Phil Spencer veut que), puis sur les machines concurrentes.(c'est bien évidemment le but), et donc d'investir dans l'élaboration de nouveaux jeux, oou le rachat d'autres studios,, mais également de s'appuyer sur son rôle d'éditeur tiers au catalogue de plus en plus puissant (la cash machine Call of Duty est désormais dans son escarcelle) pour contrebalancer les ventes des consoles Xbox qui ont bien du mal à rivaliser avec celles de Nintendo et Sony.