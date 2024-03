Le jeu toulousain "Chants of Sennaar" est un triomphe aux derniers Pégases

Triple récompense

Lors de cette cinquième cérémonie qui s’est déroulée à La Cigale à Paris et qui était organisée par l’Académie des Arts et techniques du Jeu Vidéo,Développé par le studio Rundisc (basé à Toulouse) et édité par Focus Entertainment, le jeu se développe danset s’inspirant de la bande dessinée des années 70 et 80. Les amateurs y trouveront une belle inspiration de Moebius.Parmi le palmarès de ces cinquièmes Pégases, la concurrence était rude. En effet,pour le Meilleur Jeu Vidéo Mobile,pour la Meilleure Innovation Technologique ou encorepour le Meilleur Jeu Vidéo Étranger.L’histoire est celle d’une légende qui raconte qu’un jour, un voyageur saura réunir les Peuples de la Tour, divisés depuis la nuit des temps. Il faudra observer, écouter, et déchiffrer des langues anciennes dans un univers fascinant inspiré du mythe de Babel.qu’il faudra déchiffrer afin d’avancer toujours plus haut vers le sommet de la Tour.