L'IA de Google ne veut plus vous battre dans les jeux vidéo, mais vous aider !

Un compagnon obéissant dans les jeux vidéo grâce à l'IA de Google

Une IA pour jouer en coop !

Cette capacité à fonctionner dans de tout nouveaux environnements met en évidence la capacité de SIMA à généraliser au-delà de sa formation. Il s'agit d'un premier résultat prometteur, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour que SIMA fonctionne au niveau humain dans les jeux (connus ou inconnus de l'IA).

En fin de compte, nos recherches évoluent vers des systèmes et des agents d'IA plus généraux, capables de comprendre et d'effectuer en toute sécurité un large éventail de tâches d'une manière utile aux personnes en ligne et dans le monde réel.

Qui n' a jamais rêvé de pouvoir simplement interpeller un personnage afin de lui demander d'aller faire une tâche ingrate et peu amusante à sa place, comme récupérer ces satanés 20 champignons, ou les fameuses 40 peaux de sanglier exigées pour avancer dans certains jeux ? Après avoir entrainé son IA DeepMind pour mettre une raclée aux humains dans de nombreux jeux, comme StarCraft II Quake III Arena , des titres vintage et même au jeu de Go Les algorithmes d'intelligence artificielle sont déjà à l'œuvre afin de tenter d'offrir un comportement convaincant aux personnages non-joueurs (PNJ). Avec DeepMind SIMA (pour Scalable Instructable Multiworld Agent),, comme aller chercher ou fabriquer un objet.DeepMind SIMA a été entrainée en partenariat avec les studios à l'origine de plusieurs titres comme No Man's Sky, Valheim, Goat Simulator 3, Teardown, oou encore Satisfactory. Pour fonctionner, l'IA a seulement besoin d'avoir accès à ce qu'il se passe à l'écran et aux requêtes vocales du joueur. Le fait de ne pas nécessiter d'avoir accès au code source du jeu ou aux API(avec des toutefois performances moins importantes)Google précise que, tout comme les éventuels usages.Dans un futur plus ou moins proche,(rappelez-vous que DeepMind est capable de rivaliser, voir de battre des joueurs professionnels sur des titres exigeants). Reste à savoir si les joueurs seront emballés par ce type de proposition, ou si le jeu vidéo n'est qu'un terrain d'entrainement assez efficace pour préparer les IA à un usage plus sûr et efficace dans le monde réel.