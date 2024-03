Call of Duty : Warzone Mobile est enfin disponible sur iPhone et iPad

Call of Duty : Warzone Mobile

Lancement mondial aujourd'hui !

Le renouveau de la franchise Call of Duty sur smartphones et tablettes pourrait venir de ce nouvel opus, dont. L'attente est donc assez incroyable pour ce titre , dont le succès s'appuiera non seulement sur l'aura de la franchise sur les autres plateformes, mais également sur. Le jeu pourrait donc intéresser de nombreux joueurs sur mobile, et venir concurrencer des titres établis comme PUBG : Mobile, ou encore le plus ou moins facile d'accès sur smartphone Fortnite.. En effet, certains joueurs en Australie ont pu ont mettre la main sur le titre en novembre 2022 à l'occasion d'une sortie limitée sur Android, ce qui a permis à l'éditeur de vérifier le bon fonctionnement de ses serveurs et aux joueurs de constater que la carte Verdansk était exactement la même que sur les versions consoles et PC. Espérons donc pour les amateurs du titre queLe titre nécessitera 3,9 Go d'espace de stockage libre et un iPhone ou iPad sous iOS 16.0 minimum.