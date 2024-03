Le studio bordelais Punkcake Délicieux propose ses jeux, dont Shotgun King, sur Mac

Punkcake délicieux : un studio indé prolifique

Insatisfait des méthodes classiques de développement de jeux vidéo, ils ont décidé de mettre en place une souscription offrant aux joueurs un nouveau jeu original tous les mois. Avec ce système, ils peuvent réaliser leurs milliers d'idées de jeu tout en essayant de rendre le projet lucratif, et peut-être révolutionner le développement de jeux vidéo pour toujours.

Les jeux du studio Punkcake Délicieux débarquent sur Mac

game jam

(co-fondateur de Motion Twin)(créateur du moteur de jeu Sugar),. Les compères se sont rencontrés en 2020, avant de fonder Punkcake Délicieux l'année suivante. En sus de GoG (uniquement pour Shotgun King et son BO) et Steam , les jeux de Punkcake Délicieux peuvent être achetés individuellement pour 6 dollars (4,50 dollars en promo) sur Itch.io , ou ils peuvent vous être envoyés directement à chaque sortie pour 3€/mois sur leur Patreon . Selon le communiqué de presse officiel :Auparavant uniquement disponible sur Windows,. Il sera donc possible de s'adonner à Stray Shot, Super Algebrawl, Hexle, Superfetch Dog, Furious Farm : Total Reap-Out, The Tugenev Study, Pigments, Shroomchitect, Ecstatic, Scavenger of Dunomini, Spectrum Forces, Damocles Gaze, Rush for the Ages, The Wratch's Den, Metavaxx, Antecrypt, Moonpong : Tales of the Epic Lunacy, et le dernier en date, Shotgun King : The Final Checkmate., unecréée en 2002 par Geoff Howland. Le jeu, qui vous permet enfin de vous défouler aux échecs en dotant le roi d'un bon vieux fusil à pompe, a reçu le premier prix du classement général, la première place dans la catégorie Fun, et la seconde place dans la catégorie Innovation.