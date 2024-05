L’app Youtube va proposer des jeux sur l'iPhone

Un nouveau marché à conquérir !

Au cours des derniers mois, un nombre limité d'utilisateurs -sur certains marchés seulement- ont pu accéder à une nouvelle fonctionnalité dénommée. Il s'agit d'uneDésormais, la période de test est terminée etPour le moment, elle est disponible aux USA mais ne devrait pas tarder à arriver en France.Pour jouer, il suffit de se rendre sur la, soit sur le bureau, soit sur l'application iOS et Android, et de trouverdans le menu Explorer. Notons qu'il est possible de, mais également d'enregistrer sa progression dans le jeu et suivre ses meilleurs scores de tous les temps.Au niveau des titres, la firme a choisi la voie de la sécurité et propose descomme, TetBien évidemment il s'agit pour la plateforme de rejoindre ce qui existe déjà chez la concurrence, avec un peu de retard toutefois. En effet,et a également commencé à tester des jeux sur l'Apple TV.