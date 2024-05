YouTube laisse les économiseurs d'écran de l'Apple TV en paix !

YouTube retire ses économiseurs d'écran sur Apple TV

Une des images du diaporama YouTube avec l'App lancée mais sans lecture de vidéo

Le zoom sur la vignette si la lecture d'une vidéo est en pause

Retour aux réglages de base

Réglages

Général

Économiseur d'écran

Pour rappel, et comme nous l'évoquions fin avril dans nos colonnes . En effet, si vous laissiez tourner l'App YouTube sur Apple TV ou que vous mettiez une vidéo du service en pause, un économiseur d'écran s'affichait après un peu moins de 5 minutes, prenant ainsi le pas sur ceux, plutôt réussis et appréciés, d'Apple.YouTube proposaitDans le premier cas, vous aviez droit à une sélection de vidéos et de diaporamas, et dans le second l'affichage en boucle de la vignette de la vidéo avec un effet de zoom.Comme l'ont noté Joe Rosensteel et Glenn Feishmann , peut-être face au mécontentement des utilisateurs. En l'absence de mise à jour de l'application, il s'agit certainement d'un changement du côté des serveurs de Google.Pour ceux qui ne souhaitaient pas voir les versions de YouTube,(après 2 minutes) et donc couper l'herbe sous le pied de YouTube, mais au prix d'un économiseur d'écran qui se lançait plus souvent. Pour cela, il fallait se rendre dans lesde l'Apple TV, puis dans la sectionavant de choisir