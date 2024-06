Return to Monkey island est disponible sur Apple Arcade !

Return to Monkey Island+ est dispo sur Apple Arcade

Si les deux premiers opus de la saga sortis en 1990 et 1991 mettant en scène Guybrush Threepwood ont bien été créés par les légendaires Ron Gilbert et Dave Grossman, il aura fallu attendre 30 ans et ce sixième volet pour voir les créateurs de retour aux manettes., avec l'humour décalé, les aventures rocambolesques et les énigmes que cela implique.Les joueurs découvriront ou retrouveront donc. De quoi passer de bons moments cet été en embarquant simplement votre Mac (dommage, l'Apple TV n'est pas de la partie), mais également sur iPhone et iPad, des plateformes particulièrement bien adaptées à ce type de jeu.. Le jeu nécessitera 4,5 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minium, ou un Mac sous macOS 11.0 minimum.. Les aventures de Guybrush seront donc accompagnées le 6 juin prochain, où les combats se mèneront à coups de decks de cartes bien sentis, de Tomb of the Mask+, un titre arcade vintage à base de labyrinthes ayant séduit plus de 500 millions de joueurs, et de Fabulous- Wedding Disaster + qui demandera de créer les plus belles robes de mariée.Une fois que, espérons-le, le soleil aura réellement fait son retour au moins de juillet, les abonnés au service de jeux vidéo d'Apple pourront profiter de trois nouveaux titres.Au menu,du studio Pomelo Games qui débarquera le 3 juillet,mettant en scène un canard dur à cuire qui devra s'échapper des griffes du maléfique Baron Tigroussi, ainsi quequi demandera de faire évoluer vos gracieuses carpes Koï en dragons majestueux.