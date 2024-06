Sniper Elite 4 débarquera sur iPhone, iPad et Mac cette année (mieux vaut tard que jamais)

Sniper Elite 4 sur iPhone, iPad et Mac

De plus en plus de jeux sur les appareils Apple

Attention toutefois, si Assassin's Creed Mirage est sorti sur iPhone et iPad quelques mois seulement après les versions PC et consoles (le titre a été lancé le 5 octobre 2023)En effet, le jeu de Rebellion est sorti en 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis en 2020 sur Switch, et s'échange désormais contre quelques euros sur les différentes plateformes (8,99 euros pour PC sur Steam au moment d'écrire ces lignes), et a même déjà eu une suite, le bien nommé Sniper Elite 5 en mai 2022.Comme son nom l'indique,. S'il reste possible de jouer un peu moins finement, les parties tirent leur sel des joies de l'infiltration afin de réussir des tirs parfaits à longue, voire très longue distance.(y compris sur des parties très sensibles, plus que difficiles à atteindre à plus de 400 mètres), le tout avec une vue détaillée de l'anatomie des soldats adverses, façon écorché. Âmes sensibles s'abstenir !S'il ne s'agira donc pas d'un jeu très récent, les utilisateurs de produits Apple pourront tout de même s'adonner à un titre qui a séduit plus de 30 millions joueurs selon l'éditeur. Si ce genre de jeux rentabilisés depuis belle lurette parvient à faire des ventes intéressantes sur les machines Apple,Si le cœur vous en dit, il faudra toutefois vous munir d'un appareil Apple assez récent (alors qu'il tourne sur la Switch).