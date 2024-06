Assassin's Creed Mirage est disponible sur iPhone et iPad à -50% !

Assassin's Creed Mirage sur iPhone et iPad

Dans Assassin's Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.



Profitez d'une expérience Assassin's Creed à part entière, magnifique et immersive, dotée des graphismes époustouflants qu'autorisent les nouvelles capacités matérielles d'Apple.

-50% jusqu'au 20 juin

Après les très bons Resident Evil Village Resident Evil 4 Remake , ou encore Death Stranding , voici qu'un nouveau titre AAA arrive sur certaines machines de l'écosystème Apple. Attention toutefois, il faudra un appareil récent pour en profiter puisque(puce A17 Pro minimum obligatoire). Reste savoir si et quand le jeu sera proposé sur les Mac Apple Silicon.. Le jeu nécessite 3,8 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone doté d'une puce A17 Pro (les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max donc) ou plus récent, ou un iPad équipé d'une puce M1 minimum (iPad Air et iPad Pro). Le téléchargement et les premières 90 minutes seront gratuits mais il faudra passer par un achat intégré à 24,99 euros (une ristourne de 50% pour le lancement, valable jusqu'au 20 juin) pour profiter du titre dans son intégralité.