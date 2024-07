Resident Evil 7 est disponible sur iPhone, iPad et Mac !

Resident Evil 7 sur iPhone, Mac et iPad

Alors que ce monument qu'est Resident Evil 7 est sorti initialement en 2017,Si Resident Evil Village, qui l'a précédé sur les appareils Apple, est un bon jeu, je lui ai personnellement nettement préféré l'épisode précédent. L'ambiance est glauque au possible, et la famille de cintrés qui nousdans cet opus vraiment haute en couleur. Capcom profite d'ailleurs de l'arrivée de Resident Evil 7 sur les iPhone, iPad et MacDans ce septième opus et après l'infâme Resident Evil 6, le joueur prendra le contrôle d'Ethan Winters parti à la recherche de sa femme Mia qui avait mystérieusement disparu depuis 3 ans, et dont il a reçu un étrange message.. Le jeu nécessite 33,4 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone 15 Pro sous iOS 17.0, un iPad avec une puce Apple Silicon sous iPadOS 17.0 ou un Mac Apple Silicon sous macOS 13.0 minimum. Il faudra débourser 19,99 euros pour débloquer l'intégralité du jeu après une période d'essai d'une heure, et le pack de DLC s'affiche à 20 euros.