Microsoft augmente le prix du Xbox Game Pass : voici les nouveaux tarifs

Hausse de prix pour le Xbox Game Pass

Une nouvelle formule Standard sans les jeux Day one

À compter du 10 juillet 2024, le Xbox Game Pass pour console ne sera pas disponible pour les nouveaux membres.



• Si vous êtes actuellement abonné(e) au Xbox Game Pass pour console et que le renouvellement du paiement automatique est activé, vous pourrez continuer à profiter de votre abonnement. Recherchez un message xbox dans votre boîte de réception avec plus d’informations sur votre adhésion.



• Si, à tout moment, vous désactivez votre renouvellement de paiement automatique et que votre abonnement expire, vous n’aurez plus accès au Game Pass pour console et vous devrez rejoindre l’une des autres offres que nous proposons pour le Game Pass.



• Les codes Xbox Game Pass pour console continueront d’être échangeables jusqu’à nouvel ordre. À compter du 18 septembre 2024, la limite d’extension maximale du Game Pass pour console sera de 13 mois. Cela n’aura pas d’impact sur les moments où vous avez déjà empilé sur votre compte qui dépasse 13 mois et n’aura qu’un impact sur votre capacité future à empiler plus de 13 mois après le 18 septembre 2024.

L'avis de Mac4Ever

La nouvelle grille de tarifs est appliquée à partir d'aujourd'hui pour les nouveaux abonnés et sera effective dès le 12 septembre 2024 pour les membres actuels du service. En France,. Le coût à l'année sera donc de 215,88 euros (contre 179,88 euros précédemment) pour la seule formule permettant d'avoir accès au cloud gaming et donc de jouer sur des machines ne disposant pas de la puissance nécessaire pour faire tourner les gros jeux.(attention toutefois, cette offre conserve l'accès aux jeux le jour de leur sortie). De même, la formule Game Pass Core dédiée aux consoles incluant l'accès au mutlijoueur en ligne (anciennement Xbox Gold Live) sera facturé 69,99 euros par an, soit une augmentation de 10 euros.En sus de cette nouvelle grille de tarifs,. Outre son prix (qui reprend celui de la formule Ultimate avant l'augmentation), cette formule se distingue en faisant l'impasse sur l'abonnement EA Play, le cloud gaming et surtout. Ces jeux deviendront toutefois accessibles par la suite, mais il faudra faire preuve de patience.Cette nouvelle formule va remplacer celle le Xbox Game Pass pour console qui n'est plus proposée. Selon le document officiel de Microsoft Les acteurs du marché des services de streaming, que ce soit pour l'audio, la vidéo ou les jeux vidéo, augmentent le tarif de leurs offres au fil du temps (la hausse du prix d'appel une fois la première vague d'adhésion passée était pour le moins prévisible), comme nous en avons malheureusement eu de nombreux exemples. Pour Microsoft,Ces changements ont clairement pour but(la formule PC conserve son attrait puisque les jeux restent accessibles le jour de leur sortie). Malgré cela, et à condition de disposer d'une connexion stable et assez performante, les services de streaming de jeux vidéo comme le Game Pass Ultimate ou GeForce Now peuvent permettre(comme les Mac). Si l'on prend en compte le prix des jeux (pour le Game Pass) ou des GPU haut de gamme (pour GeForce Now), ces offres peuvent s'avérer intéressantes et permettre de jouer à moindre coût.