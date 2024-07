Apple pourrait-elle conquérir le marché des consoles de jeux avec l'Apple TV ?

Apple silicon et jeux vidéo

Avec le Game Porting Toolkit V1, Apple n'évoquait pas les iPhone et les iPad

Le Game Porting Toolkit 2 met en avant les Mac, mais également les iPhone et iPad

Apple Game Porting Toolkit 2

Apprenez à adapter votre jeu haut de gamme pour qu’il soit à l’aise sur Mac, iPad et iPhone. Nous verrons comment rendre votre jeu époustouflant sur différents écrans, adapter votre saisie et vos commandes pour qu'elles soient intuitives sur chaque appareil et tirer parti des technologies Apple qui offrent une expérience de jeu exceptionnelle.

L'avis de Mac4Ever : Et l'Apple TV comme console de jeux ?

Avec la transition vers les puces Apple Silicon, Cupertino pourrait avoir une carte à jouer afin d'enfin pouvoir proposer des jeux vidéo récents et de qualité sur sa plateforme. En effet,Les Mac d'entrée de gamme représentent (en grande partie grâce aux MacBook Air ) une bonne part du parc de Mac.. Actuellement, les cartes Nvidia RTX 3060, et GTX 2060 et 1060 sont les cartes les plus utilisées par les joueurs sur Steam, ce qui montre qu'il n'y pas besoin de disposer du tout dernier modèle de carte graphique ou de MacBook Pro pour jouer.Avant d'aborder la suite et pour mieux comprendre l'évolution, il est nécessaire de faire un petit rappel. Lors de la WWDC 2023, Apple a présenté officiellement le Game Porting Toolkit,(une version propriétaire de Wine). Cette solution permet de faire tourner plus ou moins correctement les jeux Windows (y compris ceux s'appuyant sur DirectX 12) sur Mac afin que les développeurs puissent évaluer l'ampleur des travaux et gagner du temps lors du portage (il ne s'agit pas de proposer des jeux tournant avec le kit de développement).Immédiatement après l'annonce, de nombreuses vidéos ont montré des jeux comme Cyberpunk 2077, Diablo IV ou Hogwarts Legacy tournant sur des Mac Apple Silicon , ravivant l'espoir des amateurs de gaming sur Mac.. Le régime pain sec des joueurs pourrait vraiment s'améliorer à l'avenir si Apple y met un peu du sien, peut-être en aidant les développeurs avec des moyens humains et financiers, ou en s'offrant tout simplement un studio (c'est très à la mode et à la portée financière d'Apple). Les premiers fruits de ce changement opéré par Apple sont certainement déjà là avecAvec cette nouvelle version du Game Porting Toolkit,. Attention toutefois,, comme il est plus ou moins possible de le faire sur Mac. Puisque les puces et jeux d'instructions sont assez proches entre les Mac et les iPhone (et identiques sur les Mac et iPad récents), Apple met plutôt en avant la possibilité d'adapter simplement les jeux prévus pour macOS sur des machines moins puissantes (les iPhone) ou disposant d'écrans moins grands (les iPad, et notamment l'iPad mini dans l'exemple d'Apple).Selonproposé aux développeurs lors de la WWDC 2024 :Cet outil devrait donc permettre aux développeurs de proposer plus simplement des jeux conçus pour les Mac sur les iPhone et les iPad.notamment car ils nécessitent des appareils récents, mais également car les possesseurs de ces appareils peuvent s'y adonner sur consoles ou PC (et parfois de longs mois avant).. Il s'agit bien évidemment de l'Apple TV, l'appareil de la firme souvent relié au plus grand écran du domicile. Si le stockage et la puissance ne sont pas encore suffisants dans la plupart des cas pour les jeux AAA,(ou, il n'est pas interdit de rêver, la possibilité de connecter du stockage externe nettement moins coûteux que les habituelles options d'Apple)si le catalogue suit.Reste à savoir si Apple compte emprunter cette voie, et(trop proche de celui d'une PalyStation 6 par exemple), ce qui serait alors un frein à son adoption par le grand public.