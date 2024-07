La manette Xbox de Deadpool a de magnifiques fesses !

La manette Xbox de Deadpool a du cul(ot) !

Après les manettes qui sentent la pizza accompagnant la sortie du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Ninja Turtles Teenage Years en France), Microsoft propose, prévue le 24 juillet dans les salles obscures en France.Comme vous pouvez le voir sur les clichés ci-dessus,. En effet, en sus de reprendre le rouge et les lanières de cuir du costume du super héros Marvell,. Selon le communiqué officiel, il s'agit tout simplement d'une reproduction du fessier d'acier de Deadpool offrant. On retrouve donc bien là l'humour canaille du personnage, qui sera bientôt de retour à l'écran.Attention toutefois,En effet, l'objet n'est pas destiné à la vente, et fera uniquement, partenaire du film. Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance sur les pages Instagram de Marvel France et Xbox France ainsi que sur le compte X (Twitter) officiel de Xbox , où d’autres lots seront également à gagner, dont une console customisée aux couleurs du héros Marvel. Vous pouvez également consulter les conditions générales officielles du tirage au sort (en anglais)Pour rappel, les manettes Xbox (y compris celle arborant un fessier) sont compatibles avec les iPhone, iPad, Mac, Vision Pro et Apple TV.(à côté du port USB-C)(le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement),. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois.