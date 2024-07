L'émulateur Delta en approche sur iPad !

L'émulateur Delta 1.6 est optimisé pour iPad

Vous avez certainement entendu parler de Delta,. Il faut savoir que cette même App est proposée gratuitement sur l'App Store dans le reste du monde, alors que les utilisateurs européens doivent détrousser un abonnement annuel à 1,80 euros pour profiter de l'AltStore. Cette dîme permet à la boutique alternative de faire face à la taxe Core Technology Fee mise en place par Apple en Europe et exigeant de payer 0,50€ par installation après 1 million de téléchargements.Le développeur Riley Testut avait annoncé au mois d'avril que(NES, Super NES, Nintendo 64 et DS)Delta était jusque-là compatible avec les iPad mais il fallait utiliser la version iPhone, ce qui ne permettait pas de profiter pleinement du confort des écrans et fonctions des tablettes de Cupertino. La version 1.6 de Delta est donc finalisée, et il devrait être possible de l'installer sous peu, que soit en Europe via l'AltStore ou ailleurs dans le monde directement depuis l'App Store.Cette nouvelle mouture numérotée 1.6 pEn sus d'avoir été obligé deselon ce dernier, Riley Testut devra(qui était pourtant déjà présent sur les versions précédentes), bien qu'il semble qu'il y ait encore quelques couacs à l'heure d'écrire ces lignes.