Apple Arcade : développer des jeux pour le Vision Pro serait un cauchemar

Des conflits entre les développeurs et Apple Arcade

Nous avons pu signer un bon contrat pour nos titres, qui couvrait l’intégralité de notre budget de développement.



Quoi qu’en disent les autres, les avances sur budget étaient incroyables. Elles étaient hors normes par rapport à ce que nous sommes habitués à recevoir. Et en plus, nous avons touché des royalties .

Le support technique est horrible – le pire qu'il m'ait été donné de voir. Ils ne sont pas en mesure de fournir des informations sur le fonctionnement du matériel et des logiciels sur lesquels il fonctionne, ou sur la manière dont les intergiciels essentiels sont censés fonctionner

Développer pour Vision Pro, c’est comme remonter 10 ans en arrière car malgré la puissance annoncée – et le coût – ce n’est pas une machine conçue pour le jeu. Faire fonctionner des jeux complexes sur la plateforme est difficile.



Nous pouvons passer des semaines sans avoir de nouvelles d'Apple et leur délai de réponse général aux e-mails est de trois semaines, s'ils répondent.



Les choses ont changé depuis les débuts, c’est un processus très difficile et long de signer un accord avec Apple de nos jours. Le manque de vision et d’orientation claire de la plateforme est frustrant et s’il y a un objectif, il change sans cesse chaque année. De plus, le support technique est assez misérable.



Nous sommes censés pouvoir poser des questions sur les produits, les aspects techniques et commerciaux, mais souvent, la moitié de l’équipe Apple ne répond pas et lorsqu’elle le fait, elle n’a aucune idée de ce qui se passe et ne peut pas répondre à nos questions, soit parce qu’elle ne sait pas comment y répondre, soit parce qu’elle n’est pas en mesure de partager ces informations pour des raisons de confidentialité.



C’est comme si le jeu était à la morgue depuis deux ans. Peu importe ce que nous mettons dans le jeu, Apple ne nous mettra pas en avant, c’est comme si nous n’existions pas. Donc, en tant que développeur, vous pensez, eh bien, ils nous ont donné cet argent pour l’exclusivité… Je ne veux pas leur rendre l’argent, mais je veux que les gens jouent à mon jeu. C’est comme si nous étions invisibles.



Soumettre des mises à jour est si pénible que nos développeurs ont commencé à essayer de l'éviter. (il faut transmettre à Apple et en une seule fournée 1 000 captures d'écran afin de montrer tous les formats d'image et toutes les langues ont été traités. NDLR). il n'y a aucune chance que nous fassions ça.



Étant donné leur statut d’énorme entreprise technologique, on a l’impression qu’ils traitent les développeurs comme un mal nécessaire et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour leur faire plaisir dans l’espoir qu’ils nous honorent d’un autre projet – et qu’ils auront alors une chance de nous arnaquer à nouveau. C'est comme une relation abusive où la victime reste dans la relation en espérant que l’autre partenaire changera et deviendra la personne que vous espérez qu’elle pourrait être.

aucune garantie qu'il soit promu ou commercialisé de quelque façon que ce soit

Nos vidéos sur le Vision Pro

Après une première salve en février dernier, nos confrères de mobilegamer.biz publient à nouveau. La publication précise que tout n'est pas noir et que certains sont très satisfaits de leur relation avec Apple Arcade, et notamment des revenus qu'ils tirent de leur accord avec le service de Cupertino. Débutons donc par les quelques témoignages positifs ::Toutefois,, avec un comportement particulièrement peu enthousiaste. Cette absence de motivation des équipes d'Apple pour pousser les développeurs à sortir des versions dédiées de leurs titres, ou même de nouveaux jeux pour le Vision Pro explique certainement. Petit florilège des témoignages :Pire, il semblerait que les équipes d'Apple Arcade aient approché des développeurs pour la conception d'un jeu pour le Vision Pro, mais. Certains se plaignent également de d'agaçant retard pour les paiements, avec de longues périodes (un témoin évoque une attente de 5 mois) où le service d'Apple fait la sourde oreille, au point de mettre certains développeurs et studios en difficulté financière.Bref,et certaines critiques sont récurrentes, comme un support technique qui semble loin d'être à la hauteur. Avec la montée en puissance de certains concurrents, comme Netflix , notamment en ce qui concerne les relations avec les développeurs, ou encore l'intérêt de disposer de quelques jeux intéressants sur le Vision Pro.N'hésitez pas à nous direA titre personnel, j'y suis abonné via Apple One, et le service me permet de m'assurer que mes enfants puissent jouer à quelques jeux adaptés à leur âge, et surtout sans crouler sous les publicités ou les abominables mécanismes de jeux freemium. Appréciant assez peu les titres mobiles, j'attends sans vraiment y croire de voir débarquer quelques gros jeux permettant de dégourdir les jambes de mon Mac, voire de mon Apple TV, mais en attendant, je mise plutôt sur le PC ou les consoles, et n'ai malheureusement que très peu d'espoir pour le jeu sur le Vision Pro.