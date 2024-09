Microsoft lance une nouvelle offre Xbox Game Pass !

Une nouvelle offre intermédiaire

Xbox Game Pass Standard

Pas pour les joueurs pressés de tester les nouveautés

On vous conseille d'avoir une Xbox quand même avant de vous abonner à cette nouvelle offre. #astuce

Récapitulatif de toutes les formules :

Xbox Game Pass Standard

Ultimate

Le nouveaupropose un large choix de jeux, incluant des titres phares comme Halo, Minecraft, Forza Horizon 5, ou encore Tom Clancy’s Rainbow Six Siege., au multijoueur en ligne, et bénéficient de promotions exclusives. Cependant, un bémol notable :, un privilège réservé à l’offre Ultimate.Bien que cette formule soit plus fournie que le Game Pass Core,. Le Game Pass Core, à 6,99€ par mois, est l’option la plus économique. Il permet aux joueurs d’accéder àet au multijoueur en ligne, tout en offrant des remises exclusives. Cependant, son catalogue reste limité comparé aux autres abonnements.Le point différenciant majeur entre les abonnements réside dans l’accès aux nouveaux jeux. Avec le Game Pass Standard, il faut, avant de voir certains titres disponibles, ce qui peut être frustrant.. Elle inclut également EA Play et le Cloud Gaming, deux avantages non négligeables.Pour les utilisateurs Xbox qui cherchent une option abordable, avec du multijoueur et un catalogue conséquent, le. Il remplace une ancienne formule qui permettait l’accès aux nouveautés dès leur sortie, mais qui n’est plus accessible pour les nouveaux abonnés depuis cet été.Microsoft semble explorer de nouvelles directions pour ses offres Game Pass, avec notamment des rumeurs d’une: Accès à plus de 25 jeux sur console, multijoueur en ligne, et offres exclusives. Idéal pour les joueurs occasionnels qui souhaitent jouer en ligne sans disposer d’un vaste catalogue de jeux.: Accès à des centaines de jeux sur console, multijoueur en ligne, et promotions exclusives, mais pas de nouveaux jeux dès leur sortie.: Conçu pour les joueurs sur PC, il propose un vaste catalogue de jeux et l’accès aux nouveautés dès leur sortie, ainsi qu’à EA Play.: L’abonnement le plus complet, combinant console, PC, et cloud. Il offre un accès immédiat aux nouveaux jeux, ainsi que l’abonnement EA Play et d’autres avantages.Cette nouvelle offre lancée par Microsoft s’adresse donc aux, malgré la limitation concernant les nouveaux jeux. Pour les plus impatients, l’Ultimate reste la meilleure option, tandis que le Game Pass Core conviendra aux joueurs Xbox plus occasionnels.On vous rappelle au passage que vous pouvez utiliser le Cloud Gaming de la formulesur Mac, iPhone et iPad, en vous rendant à cette adresse