Flappy Bird est vraiment de retour !

Une courte vie, mais intense

pour être joué en quelques minutes

Flappy Bird est un phénix !

prêt à reprendre son envol

: les joueurs tapaient sur l'écran pour faire avancer un petit oiseau à travers des colonnes de tuyaux verts, et ce, sans les frapper. Le but était d'obtenir sans cesse le score le plus élevé. Il avait connu unenregistrant très rapidement des dizaines de millions de téléchargements. Face à cet engouement, il avait pourtant étéSon créateur Dong Nguyen s'était expliqué sur les raisons de cette soudaine décision :. Il devenait, alors qu'il avait été conçuet il ne voulait pas que les joueurs y restent scotchés des heures.En outre, Dong Nguyen se sentaitpar l'engouement, il n'aimait pas la renommée et l'attention excessives qu'il a commencé à recevoir en raison de la popularité du jeu. Par la suite, il avait sorti plusieurs titres sans connaître le même succès.Si plusieurs versions similaires ont depuis été créées, elles n'ont pas recréé le même attrait que l'original. Désormais, des fans prévoient de relancer la version officielle -la vraie- au cours des prochains mois.Ce mercredi 12 septembre, un groupe de fans dénommé Flappy Bird Foundation a en effet annoncé le retour du jeu après avoir racheté les droits à son créateur. Après cette pause de dix ans, ils assurent, sur X, que l’oiseau estFlappy Bird est annoncé sur plusieurs plates-formes (mais aussi sur le Web), avec également des