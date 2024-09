Intelligence Artificielle : Nintendo n’en veut pas ! Et vous ?

Shigeru Miyamoto défend la singularité de Nintendo

Quand une nouvelle technologie comme l’IA devient populaire, tout le monde se met à suivre le mouvement. Mais c’est justement là que Nintendo préfère aller dans une direction différente

Tout le monde n’est pas d’accord

révolutionner

au cœur de l’activité vidéoludique

Nous avons des décennies de savoir-faire dans la création des meilleures expériences de jeu vidéo. Bien que nous soyons ouverts aux nouvelles technologies, notre priorité reste de proposer une valeur ajoutée que seul Nintendo peut offrir

Une stratégie cohérente avec l’histoire de Nintendo

Nous sommes dans un contexte où de nombreuses entreprises du secteur adoptent l’IA générative pour créer du contenu ou faciliter le développement de jeux, pour des raisons créatives parfois, et économiques souvent., a-t-il affirmé. Pour Miyamoto, il ne s’agit pas simplement de jouer les dissidents, mais de préserver l’identité de Nintendo en se concentrant sur des aspects qui font la singularité de ses jeux, tels que l’originalité des concepts et la qualité de l’expérience utilisateur.La position de Miyamoto tranche avec celle de nombreux acteurs majeurs du secteur, comme Electronic Arts et Microsoft, qui misent beaucoup sur l’IA pourle développement de jeux. Lors d’une récente conférence, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a affirmé que l’IA étaitde l’entreprise. De son côté, Microsoft a annoncé l’intégration de chatbots IA dans des jeux tels que Minecraft pour offrir une assistance en temps réel aux joueurs.. C’est peut-être aussi ce qui incite Nintendo à rester prudent.Pour rappel, en juillet dernier, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo , avait déjà exprimé ses réserves sur l’IA générative. S’il reconnaissait son potentiel créatif, il soulignait aussi les problèmes de propriété intellectuelle qu’elle pourrait engendrer., avait-il déclaré. Cette vision confirme bienCette position est en ligne avec la philosophie de Nintendo , qui a souvent choisi de ne pas suivre les tendances technologiques dominantes. On peut par exemple évoquer la réalité virtuelle, les services en ligne ou, tout simplement,. Nintendo a toujours préféré développer ses propres innovations, comme la Switch , plutôt que de s’aligner sur ses concurrents. La firme reste fidèle à sa quête d’originalité, même si cela signifie aller à contre-courant.