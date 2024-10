La Switch 2 est officielle ! Ah non, pardon… Alarmo est officiel !

Nintendo Sound Clock : Alarmo

Fonctionnalités principales et technologie

bouton

Options de personnalisation

Nintendo prévoit de lancer leau début de l’année 2025. Ce réveil interactif sera proposé à un prix autour des 100 euros et offrira une immersion sonore à travers 35 scènes provenant de jeux célèbres tels que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventure. Ces ambiances permettront à l’utilisateur de personnaliser son réveil en fonction de ses préférences. Les membres de Nintendo Switch Online auront un accès anticipé à ce produit via le My Nintendo Store, avant qu'il ne soit disponible pour tous.L’une des principales innovations du Nintendo Sound Clock : Alarmo réside dans son capteur de mouvement. Celui-ci permet aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil sans le toucher, simplement en bougeant. Par exemple, il est possible de répéter l’alarme en effectuant un mouvement spécifique, ou de l’éteindre en se levant du lit. Deux modes d’alarme sont proposés : le mode progressif (Steady Mode),, et le mode doux (Gentle Mode), qui offre un réveil moins agressif. Pour ceux qui préfèrent une approche plus classique, un modetraditionnel est également disponible. L’appareil propose aussi des sons apaisants pour accompagner l’endormissement et suit les mouvements nocturnes afin de fournir des rapports sur la qualité du sommeil.L’expérience utilisateur ne se limite pas aux fonctionnalités de base, puisque Nintendo prévoit des mises à jour gratuites, accessibles en reliant un compte Nintendo.(ok, j’en veux un donc, je veux être réveillé par Tom Nook !), prolongeant ainsi la durée de vie et l’intérêt de l’appareil. Les utilisateurs pourront également personnaliser leur réveil en ajustant la sensibilité du capteur de mouvement ou en ajoutant des carillons horaires thématiques. Le suivi des mouvements nocturnes et la possibilité d’afficher des rapports détaillés ajoutent également une dimension pratique à l’appareil.Le prix européen n'a pas été dévoilé, mais son prix américain de 99$ nous donne quand même une petite idée,