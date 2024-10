NBA 2K25 Arcade Edition est dispo sur Apple Arcade

Le principe du jeu NBA 2K25

Un mode carrière revisité

Je confirme, le jeu est jouable avec une manette !

Un contenu qui évolue au fil des saisons

NBA 2K25 Édition Arcade 2K Télécharger

NBA 2K25 Edition Arcade est une simulation de basketball qui vous permet de créer et personnaliser un joueur et de le faire évoluer au fil des matchs et des quêtes.Le mode Ma CARRIÈRE vous immerge dans un quartier dynamique où vous pouvez affronter d’autres joueurs en PvP ou explorer le mode PvE. À travers divers défis, vous débloquez des insignes, équipements et autres éléments pour renforcer les compétences de votre joueur. L’objectif ultime est de gravir les échelons de la NBA, en obtenant des récompenses exclusives.L’une des grandes nouveautés de cette édition est l’évolution du mode Ma Carrière. Les joueurs peuvent découvrir un tout nouveau quartier qui combine des terrains de streetball extérieurs et des espaces intérieurs. La personnalisation est mise en avant avec des insignes, des tenues et des tatouages. Les joueurs peuvent s’affronter en modes PvE ou PvP., vous permettant d’affronter d’autres joueurs en ligne dans des matchs classés.Le mode The Greatest a été remanié avec Challenge GOAT, qui permet aux joueurs de revivre les moments marquants de la carrière des légendes de la NBA , de ses débuts en 2017 à son sacre en 2024.NBA 2K25 Edition Arcade propose également, qui guide les joueurs à travers les nouvelles fonctionnalités, leur permettant de progresser dans leur carrière. À cela s’ajoutent des saisons régulières, centrées sur des joueurs NBA, qui débloquent des récompenses temporaires telles que des tenues, coiffures et tatouages . Le jeu promet ainsi un renouvellement constant du contenu tout au long de l’année, mais ça, on attend de voir.Si vous possédez un appareil Apple et un abonnement à Apple Arcade . Petite question d’ailleurs, vous êtes abonné à Apple Arcade ? Vous jouez à quoi ?