Apple travaillerait sur une application unique dédiée aux jeux

une application 3-en-1 dédiée aux jeux

Un mini réseau social ?

D’après nos confrères américains qui ont eu vent de l’affaire,. Elle comporterait un onglet Jouer maintenant avec du contenu et des suggestions de jeu, ainsi qu'un onglet Game Center pour suivre la progression du jeu et les jeux dans lesquels ses amis se sont lancés. Les fonctionnalités du Game Center telles que les réalisations et les classements seront également mises en avant.Pour cette approche,. Il faudra évidemment un abonnement pour télécharger les seconds mais la tentation serait beaucoup plus forte pour les non-abonnés. Et Cupertino l’a bien compris, elle ferait en effet la promotion d’événements spéciaux en lien avec les titres et des articles concernant les mises à jour importantes.Apparemment, on pourrait avoir une intégration avec FaceTime et Messages pour jouer à distance avec des amis, ainsi que des démos de mini-jeux. En pratique, cela ressemblerait un peu à, où les joueurs peuvent voir les statuts ou les activités de leurs amis, mais aussi rechercher de nouveaux jeux et consulter leur bibliothèque de jeux.Sur le papier, cela ressemble presque à un réseau social, quelque chose qu'Apple se refuse officiellement à faire mais qui y ressemble beaucoup...