20 millions de ventes pour le jeu It Takes Two

Un record de ventes pour It Takes Two

Game of the Year

Game Awards

Un succès durable et mérité

Des projets ambitieux pour Hazelight Studios

S** ****N

Game Awards

Un avenir prometteur et un film en préparation

Le jeu n'a hélas pas été porté nativement sur macOS

Le jeu de coopération It Takes Two a dépassé un cap impressionnant avec plus de 20 millions de copies vendues depuis sa sortie en 2021.Développé par Hazelight Studios et dirigé par Josef Fares, le titre a su conquérir un large public et continuer de se vendre au-delà des attentes, malgré la saturation du marché des jeux vidéo. En trois ans et demi, il a même surpassé des classiques du genre grâce à ses nombreuses récompenses, dont celle duaux2021.L’une des raisons majeures du succès de It Takes Two est son expérience de jeu partagée, qui incite les joueurs à le recommander à leurs amis.Le jeu a également bénéficié de diverses promotions, permettant à un public encore plus large de découvrir cette aventure coopérative. Avec plus de 16 millions d’exemplaires vendus en mars 2024, Hazelight Studios a réussi à écouler quatre millions de copies supplémentaires en seulement six mois, un exploit rare dans l’industrie.Alors que le succès de It Takes Two continue de croître, le studio ne compte pas s’arrêter là. Josef Fares a récemment teasé sur les réseaux sociaux leur prochain projet, un tout nouveau jeu portant le nom provisoire deUne annonce officielle pourrait avoir lieu lors des2024, événement lors duquel Hazelight Studios a déjà marqué l’industrie avec son précédent titre.Parallèlement à ces annonces, It Takes Two sera également adapté au cinéma par Amazon Studios , avec Dwayne Johnson à la production.Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu ? Si oui vous avez aimé ?