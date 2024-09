Les Sims 5 ne sortira jamais, mais EA a un plan !

Le jeu est sorti il y a 10 ans !

Au lieu de cela, la société a décidé de continuer à enrichir Les Sims 4 , avec des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour conserver la progression des joueurs.Le choix de ne pas développer un nouvel épisode numéroté est motivé par cet objectif clair :EA a ainsi décidé de créer une expérience perpétuelle où les utilisateurs pourront continuer à développer leurs familles, leurs maisons et leurs histoires sans recommencer à zéro. Cette approche est en réalité assez intéressante, elle répond à la fois à la volonté de la communauté de ne pas voir leurs efforts réduits à néant avec la sortie d’un nouveau jeu, et aussi à celle d’EA de ne pas perdre la vache à lait qu’est Les Sims 4 aujourd’hui. Certains joueurs, et j’en connais beaucoup, pouvaient être réticents à acheter des nouveaux packs récemment, se disant qu’ils ne fonctionneraient pas avec le prochain opus du jeu. Ce problème est désormais réglé.En parallèle, EA travaille sur le Project Rene, un projet qui ajoute une dimension multijoueur à la franchise. Bien que ce projet ne soit pas le successeur de Les Sims 4,. Un test en avant-première, réservé à un petit groupe de joueurs, est prévu pour cet automne. Cette nouvelle fonctionnalité vise à rendre l’univers des Sims plus collaboratif et interactif, tout en offrant une nouvelle expérience de jeu, qui pourrait raviver la flamme chez certains qui se seraient un peu éloignés de la franchise.Ce dernier permettra aux joueurs les plus talentueux de créer et de vendre officiellement des contenus supplémentaires pour Les Sims 4. Jusqu’à présent, ces créations étaient limitées à des mods non officiels, mais cette initiative vise à encadrer et à rémunérer les artistes qui enrichiront l’univers du jeu. On imagine bien qu’ EA prendra sa commission sur chaque vente, donc c’est plutôt une bonne idée d’un point de vue commercial.Pour en finir avec ce sujet, au moins pour aujourd'hui,. Réalisé par Kate Herron, avec Margot Robbie au casting, ce long-métrage fait partie des nombreuses surprises prévues pour le 25e anniversaire de la licence en 2025. EA semble bien déterminé à élargir l’univers des Sims, tout en maintenant l’attachement des joueurs à leurs créations existantes et en explorant de nouvelles formes de jeu.On vous rappelle aussi que Les Sims 4 est jouable gratuitement sur Mac ! Vous pouvez aussi acheter d'autres éditions ou des packs additionnels sur Amazon