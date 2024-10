La Cour de cassation rejette la revente des jeux vidéo dématérialisés

Une bataille juridique de longue haleine

En décembre 2015, l’UFC-Que Choisir a entamé une action en justice contre Valve Corporation, l’éditeur de la célèbre plateforme de jeux Steam. Leur objectif était de permettre aux joueurs de revendre leurs jeux dématérialisés, tout comme ils le feraient avec des copies physiques. En 2019, le tribunal de grande instance de Paris avait donné raison à l’association, jugeant que Valve ne pouvait plus interdire la revente des jeux téléchargés. Cependant, en octobre 2022, la cour d’appel de Paris a annulé cette décision, et, comme le confirme nos confrères de L'Informé L’UFC-Que Choisir avait fondé son argumentation sur une directive européenne de 2009, qui autorise la revente des logiciels immatériels.Selon les juges, un jeu vidéo est une œuvre plus complexe, combinant des éléments comme les graphismes, la musique, les effets sonores, un scénario et des personnages, ce qui le distingue d’un logiciel classique. Ainsi, la revente de jeux vidéo dématérialisés ne peut pas bénéficier des mêmes règles que celles appliquées aux logiciels, qu’ils soient matériels ou immatériels., ce qui déçoit bon nombre de joueurs. Contrairement aux biens matériels comme les livres ou les CD, les jeux numériques restent soumis à des règles beaucoup plus restrictives. La règle de l’épuisement des droits, qui permet la revente de biens physiques après un premier achat, ne s’applique pas ici. L’UFC-Que Choisir avait également demandé que l’affaire soit portée devant la Cour de justice de l’Union européenne, mais cette demande a été rejetée. Cette décision renforce donc la position des éditeurs de jeux vidéo, qui conservent un contrôle total sur leurs contenus dématérialisés.Les jeux vidéo dématérialisés resteront sous le contrôle des éditeurs, empêchant toute revente de ces biens numériques. Cette décision illustre une fois de plus les difficultés rencontrées pour étendre les droits des consommateurs au domaine du numérique, et c’est bien dommage pour les consommateurs, surtout à une époque où les nouvelles consoles sont de plus en plus vendues dans leurs versionsQu’en pensez-vous de votre côté ?