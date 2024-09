Les V-bucks dans la cible d’UFC-Que Choisir

Les V-bucks de Fortnite pointés du doigt

Afficher les prix en euros, tout simplement

responsable

C'est ce genre d'écran qui pose problème

Vous le savez, les monnaies virtuelles, comme les V-bucks ou les gemmes , sont souvent utilisées pour acquérir des objets en cours de jeu. Sachant cela, l’UFC-Que Choisir dénonce le manque de transparence autour de ces systèmes de conversion, rendant difficile pour les consommateurs de savoir combien ils dépensent réellement., ce qui les pousse à dépenser davantage que prévu. Un peu comme si vous deviez acheter un bon de 15€ pour l’échanger contre un kebab à 6€ dans le grec en bas de chez vous. Sur son site, l'UFC-Que Choisir montre quelques exemples de surcouts cachés :Ces pratiques sont particulièrement problématiques pour les jeunes joueurs, qui sont toujours la cible principale de ces mécanismes. En effet, une fois qu’une partie de la monnaie virtuelle est utilisée,, incitant à de nouveaux paiements. Ce modèle crée, selon les associations, un cercle vicieux de dépenses qui échappe complètement au contrôle des jeunes joueurs (et parfois à leurs parents).L’UFC-Que Choisir et ses partenaires appellent donc à une réglementation plus stricte pour encadrer ces pratiques. Ils demandent, tout simplement, afin de rendre les transactions plus claires pour les consommateurs. L’association plaide également pour l’interdiction des monnaies virtuelles payantes, qu’elle considère comme contraires à une consommation diteCette plainte s’inscrit dans un contexte plus large où de nombreuses voix, même de joueurs réguliers, s’élèvent contre la monétisation croissante des jeux vidéo, notamment à travers les microtransactions. Si cette procédure va à son terme,pour plus de transparence. L’UFC-Que Choisir espère que cette action entraînera une évolution des pratiques commerciales dans le secteur des jeux vidéo., et une réponse législative pourrait suivre pour encadrer plus strictement ces pratiques.Que pensez-vous de ce type de procédure ? Est-ce que cela vous semble? On attend vos commentaires.