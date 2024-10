Palworld est en précommande sur macOS

Palworld Pocketpair, Inc. Télécharger

Pokémons with guns : un franc succès

Nintendo dégaine ses armes (juridiques)

cette action en justice vise à obtenir une injonction contre l'infraction, et des dommages et intérêts

Un tout nouveau jeu de survie multi-joueur en monde ouvert où le but est de collectionner de mystérieuses créatures, les Pals, afin de les faire combattre, bâtir des structures, travailler dans les champs et faire tourner vos usines

Après dix mois de succès un peu partout dans le monde, préparez-vous aux pokémons armés. EPour cela, il faudra avoir un Mac doté d'une puce M1 (au minimum), tourner sous macOS 14, et disposer de... 20,35 Go de disponibles...En effet, les joueurs doivent créer des camps pour survivre, ils y font travailler les animaux capturés. Dans une, l'exploitation de ce site implique de nourrir son personnage et ses pals. Jusque là rien d'anormal. Sauf qu'il est possible de tuer des animaux afin de les manger (on peut les cuisiner aussi).En quelques jours, le titres s’est vendu à 7 millions d’exemplaires sur Steam alors qu'il ne s'agissait que d'une version anticipée du jeu. Il devrait donc encore évoluer au cours des prochains moins.Le géant japonais n'allait pas laisser passer cela. Depuis des mois, on se doutait bien d'une. Nintendo a annoncé récemment avoir attaqué en justice le développeur Pocketpair, auteur du jeu Palworld pour non respect de ses brevets. Il est vrai que les deux jeux offrent de trop grandes similitudes.Dans un communiqué, on apprenait que. Pour autant, Nintendo ne précise pas quels brevets sont concernés, ni le montant des indemnisations réclamées.De son côté,, et ce, afin de laisser en vie les bestioles numériques ...