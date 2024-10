Animal Crossing revient en décembre avec Pocket Camp Complete, en version payante

free-to-play

, qui passera à 20 euros à partir du 31 janvier 2025. En supprimant les microtransactions, Nintendo remplace la monnaie virtuellepar des, obtenus en accomplissant des objectifs dans le jeu. Cette monnaie alternative permet d’acheter des objets ou de réduire les temps de fabrication sans nécessiter d’achats réels. Grande nouveauté, cette version sera jouable sans connexion Internet, une première pour la franchise.La version Pocket Camp Complete introduit les, des cartes personnalisables partagées via QR code, sur lesquelles les joueurs affichent leurs préférences et leur animal favori. Ces cartes donnent accès à une nouvelle zone, Whistle Pass, où des performances de K.K. Slider seront disponibles chaque soir.. Les Leaf Tickets non utilisés ne seront pas transférés, encourageant ainsi les utilisateurs à les dépenser avant la fermeture de l’application. Hélas, aucun tarif préférentiel n’est proposé pour cette transition, ce qui pourrait décevoir certains joueurs qui ont investi dans les options payantes du jeu d’origine. Animal Crossing : Pocket Camp Complete vise à répondre aux critiques du modèlede l’application initiale,. Le jeu est déjà disponible en précommande sur iOS et Android.On aurait tout de même apprécié l’annonce d’une véritable mise à jour d’ Animal Crossing : New Horizons, mais hélas,. De quoi se consoler avec le petit Pocket Camp Complete ?