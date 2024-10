L'IA arrive aussi sur l'App Store !

L'IA au service de l'App Store

Toutes les nouveautés d'iOS 18.1 (IA ou pas)

Lundi avec iOS 18.1 . Avec Apple Intelligence, il est désormais possible de recevoir des résumés d'e-mails, de messages et de notifications -une fonction mise en avant à plusieurs reprises par Tim Cook, qui n'en pouvait apparemment plus de lire ses mails.Mais, l'iPhone ne sera pas le seul à en bénéficier. En effet, il semble que l'App Store soit configuré pour recevoir une fonctionnalité similaire reposant sur l'IA. Repérée par nos confrères américains sur une page du magasin, Apple Intelligence permettra dePour cela, il faudra qu'il y ait. De même, ces résumés ne seront pas disponibles dans tous les pays, ou zones géographiques.Les nouveaux résumés d'avis serontc'est-à-dire à chaque fois qu'une application reçoit un nouvel avis. Les développeurs auront laPour le moment, il n'y a pas encore d'indications précises. Mais ceux-ci devraient apparaître à côté des descriptions d'application et des captures d'écran lorsque l'on ouvre la page principale d'une app sur l'App Store.Rappelons que selon Apple,au vu du nombre d'applications, beaucoup passant entre les mailles du filet.. L'IA permettrait sans doute de faire un peu de ménage au passage !