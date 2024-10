Cette app sur l'App Store est en fait une app de streaming illégal

Elle a pourtant l'air tout à fait normale cette app !

Une fois ouverte, l’application se transforme en une plateforme de streaming illégal où les utilisateurs peuvent visionner des films récents et des séries, le tout soigneusement organisé. Disponible sur iPhone , iPad et macOS (à condition d’avoir un Mac équipé d’une puce Silicon), l’application fonctionne parfaitement, malgré ses activitésIl est probable que cette application ne restera pas longtemps sur l’ App Store . Une suppression imminente est à prévoir, et il sera intéressant de voir si Apple ira jusqu’à la désinstaller à distance des appareils sur lesquels elle a été téléchargée. Ce cas illustre une fois de plus la créativité de certains développeurs qui parviennent à contourner les contrôles pourtant stricts de l’App Store. C’est un rappel que la vigilance est de mise, même sur des plateformes aussi surveillées que celle d’Apple.D’autres exemples similaires, par le passé, ont permis à des applications anodines d’inclure des émulateurs de jeux vidéo. Par exemple, certains émulateurs commeouont réussi à infiltrer l’App Store en dissimulant leur véritable usage. Ces applications permettaient de jouer à des jeux rétro illégalement avant d’être rapidement supprimées par Apple. Aujourd’hui,, puisque Apple a fini par accepter ces applications.Le processus de validation des applications sur l’App Store est conçu pour garantir la sécurité et la qualité des apps proposées aux utilisateurs. Chaque application soumise à l’App Store passe par un processus de révision minutieux qui examine plusieurs aspects clés., qui examine plusieurs aspects clés.Dans les détails, ma fonctionnalité de l’application est évaluée pour s’assurer qu’elle fonctionne comme décrit et sans bugs majeurs.. Ensuite, la conception est également un critère important : Apple attend des interfaces soignées, intuitives et conformes à ses lignes directrices en matière de design.La sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs sont aussi primordiales. Apple vérifie également si les applications ne contiennent pas de contenu inapproprié ou trompeur, et interdit l’utilisation non autorisée de marques déposées ou de matériel sous copyright.