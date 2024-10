Ayaneo tease sa future console portable : la Code Revo

révolution

Si le look de la REVO ressemble à celui de ses prédécesseurs, Ayaneo affirme que. Une annonce détaillée serait prévue sous peu.D’après les premières images, l’Ayaneo 3 Code : REVO conserve les standards du design de console portable : un écran central, des poignées sur les côtés et des boutons de commande. À première vue, cela n’a rien de révolutionnaire, et le design semble similaire à celui du Steam Deck ou d’autres modèles concurrents. Cependant, Ayaneo promet unedans l’usage de la console, laissant entendre que. Reste à voir si cette expérience saura vraiment se distinguer sur un marché où la puissance, la portabilité et l’autonomie sont essentielles.Côté matériel, Ayaneo reste encore discret, mais les rumeurs indiquent un potentiel processeur AMD, dans la continuité des précédents modèles d’Ayaneo. Plusieurs options sont mentionnées :. Une intégration des puces Core Ultra de la série Lunar Lake d’Intel pourrait également être envisagée. Ces choix détermineront si l’Ayaneo 3 sera à la hauteur de ses rivaux comme la Lenovo Legion Go ou le ROG Ally Les fans de la marque espèrent que cette nouvelle génération apportera d’autres améliorations pour enrichir leur expérience de jeu. Parmi les attentes, on retrouve. La recharge sans fil ou une batterie de plus grande capacité seraient également de bonnes surprises. Si la REVO intègre ces caractéristiques, elle pourrait sérieusement concurrencer les modèles haut de gamme.La question du prix va vite se poser, car certains modèles récents d’Ayaneo ont en effet atteint des tarifs élevés.. Mais si Ayaneo choisit de maintenir un positionnement haut de gamme, il leur faudra convaincre que cettejustifie son prix.