Alien: Isolation 2 confirmé, dix ans après le premier opus

Le retour d’une icône du jeu vidéo d’horreur

Un succès inattendu malgré des débuts difficiles

Une suite longtemps espérée

Le renouveau de la franchise Alien

Pour célébrer le dixième anniversaire d’Alien: Isolation, Creative Assembly a annoncé le développement d’une suite. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le directeur créatif, Al Hope, a confirmé que les appels des fans ont été entendus et que le projet est en cours., avec son ambiance oppressante et son gameplay exigeant.Alien: Isolation n’a pas immédiatement rencontré un succès commercial retentissant, avec 2,11 millions de copies vendues au cours de ses six premiers mois. Pourtant, avec le temps,, apprécié pour sa capacité à capturer la terreur du premier film de 1979. L’ intelligence artificielle du xénomorphe, l’antagoniste principal, a particulièrement marqué les esprits par son imprévisibilité et sa dangerosité, offrant aux joueurs une expérience immersive unique. Ce qui rend ce retour encore plus excitant, c’est la promesse d’un gameplay encore plus terrifiant.La suite d’Alien: Isolation est en développement précoce, et même si peu d’informations ont été dévoilées sur l’intrigue ou les mécaniques de jeu, les attentes sont élevées., dans une lutte pour survivre à bord d’une station spatiale envahie par un xénomorphe. Avec le retour d’Al Hope à la tête de la création, les fans peuvent espérer une continuité fidèle au premier opus, tout en introduisant des éléments de jeu encore plus immersifs et actuels.Cette annonce arrive à un moment propice pour la franchise Alien , qui connaît un regain d’intérêt.. Pour les amateurs de survival horror, Alien: Isolation 2 pourra peut-être prolonger l’héritage du premier jeu et raviver la peur de se retrouver face à face avec l’un des plus grands monstres de l’histoire du cinéma.Lors de sa sortie en 2014, Alien: Isolation était disponible sur plusieurs plateformes, notamment PlayStation , Xbox et PC.Si la suite annoncée d’Alien: Isolation suit le même chemin,après sa sortie sur d’autres plateformes. Du moins, on l’espère.